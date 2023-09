Migranti, Conte replica al Pd: accoglienza indiscriminata è ipocrisia

Roma, 20 set. (askanews) – “Ci confronteremo, io non volevo offendere nessuno, nessuno si deve sentire offeso, ma è chiaro che dobbiamo dirlo agli italiani: l’accoglienza indiscriminata è uguale a non accoglienza”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulle repliche arrivate dal Pd alle sue parole sulle “differenze” fra i due partiti in tema di gestione del fenomeno migratorio.

“È chiaro che se abbiamo questi numeri… Oggi sono qui anche per questo, non solo per gli isolani – ha detto l’ex premier nel corso di un punto stampa a Lampedusa – ma per conoscere il fenomeno, vedere un aggiornamento di questa realtà anche alla luce degli ultimi eventi. Noi non siamo in condizione di tutelare la dignità e i diritti fondamentali di queste persone, se ci arrivano questi numeri, quindi dobbiamo offrire loro un’accoglienza dignitosa, ma dirò di più: chi ha diritto alla protezione personale ha diritto anche a un’integrazione efficace, dobbiamo lavorare sull’integrazione. Chi parla solo di accoglienza, accoglienza, accoglienza e non offre integrazione, cade nell’ipocrisia”, ha concluso Conte.