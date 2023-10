Migranti: Conte, 'Saied dà schiaffo a Meloni non a Europa'**

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Il presidente tunisino Saied dà uno schiaffo, ma non all'Europa, restituendo i 67 milioni, ma all'Italia, alla presidente Meloni, che ha architettato tutto questo procedimento per arrivare a un accordo che io, in tempi non sospetti, alcune settimane...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Il presidente tunisino Saied dà uno schiaffo, ma non all'Europa, restituendo i 67 milioni, ma all'Italia, alla presidente Meloni, che ha architettato tutto questo procedimento per arrivare a un accordo che io, in tempi non sospetti, alcune settimane fa, avevo già archiviato come simbolo di goffaggine diplomatica". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i cronisti di fronte palazzo Montecitorio.

"Io non ho la palla di vetro o avevo prefigurato tutto questo, dicendolo pubblicamente, perché ce l'ho con Meloni – prosegue -, ma basta avere un po' di competenze, capire come funziona la politica estera per comprendere che questo accordo non solo era fallimentare nei contenuti, ma era scarsamente dignitoso per quanto riguarda quelle che sono le sensibilità della popolazione tunisina". "Oggi, a coronamento di quello che era un percorso mal costruito, arriva uno schiaffo: fallimento totale per Meloni ed è grave che abbia trascinato anche Ursula von der Leyen e l'Europa in questo fallimento", conclude Conte.