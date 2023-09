Migranti: Conte, 'situazione fuori controllo, da Meloni solo propaganda'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Chi ha votato Meloni sarà deluso, aveva investito molto sugli sbarchi e invece si trova in una situazione fuori controllo, Nessun governo come questo ha propagandato formule magiche come il blocco navale e Meloni ci ha messo la faccia, è andata pi&ugrav...

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Chi ha votato Meloni sarà deluso, aveva investito molto sugli sbarchi e invece si trova in una situazione fuori controllo, Nessun governo come questo ha propagandato formule magiche come il blocco navale e Meloni ci ha messo la faccia, è andata più volte in Tunisia e non ha ottenuto alcun risultato ed è difficile che lo possa ottenere visto che hanno ricette che non potevano funzionare". Così Giuseppe Conte a 'E' sempre Cartabianca' su Rete4.