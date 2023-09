Migranti: Conte, 'sparito blocco navale premiata ditta Meloni-Salvini, zero soluzioni' (2)

(Adnkronos) - "Vi ricordate qualche mese fa quando è stata a Bruxelles e all'esito del Consiglio europeo si è vantata della svolta? - dice ancora Conte nel video - Mai come adesso l'Italia si è ritrovata così isolata in Europa. Questi sono i successi di Gio...

(Adnkronos) – "Vi ricordate qualche mese fa quando è stata a Bruxelles e all'esito del Consiglio europeo si è vantata della svolta? – dice ancora Conte nel video – Mai come adesso l'Italia si è ritrovata così isolata in Europa. Questi sono i successi di Giorgia Meloni. La Germania dice stop all'immigrazione dall'Italia e la Francia chiude le proprie frontiere. Il M5S ha diritto di parola, perché noi quando abbiamo avuto una responsabilità di governo abbiamo ottenuto da Germania e Francia una condivisione di responsabilità degli sbarchi e delle conseguenti redistribuzioni. Adesso questo governo non ottiene nulla perché ha seminato tempesta", afferma il leader M5S chiamando in causa "gli amici polacchi e ungheresi" della premier. "A pagare il prezzo di questa presa in giro purtroppo sono gli italiani", conclude Conte.