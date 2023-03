Migranti: Conte, 'su Cutro parli anche Meloni, non basta letterina a Bruxelles'

Roma, 3 mar.,(Adnkronos) - "E' doveroso che il ministro Piantedosi, dopo essere andato in Commissione venga anche in Parlamento, ma è doveroso lo faccia anche il ministro Salvini che si sta sottraendo ancora una volta al confronto con gli italiani. Aggiungo però che anche la ...

Roma, 3 mar.,(Adnkronos) – "E' doveroso che il ministro Piantedosi, dopo essere andato in Commissione venga anche in Parlamento, ma è doveroso lo faccia anche il ministro Salvini che si sta sottraendo ancora una volta al confronto con gli italiani. Aggiungo però che anche la Meloni -visto che ha lei la responsabilità di governo- faccia chiarezza riguardo alle responsabilità dei vari ministeri interessati e venga a parlarne. Non basta una letterina a Bruxelles per chiedere un nuovo sforzo congiunto europeo. Lei è il presidente del Consiglio dei ministri e ha il dovere di chiarire chi e perché non è intervenuto, e chiarirlo a tutti gli italiani". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, in un punto stampa a Udine. (segue)