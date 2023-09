Migranti: Danti (Iv), 'difficile derubricare messaggio Crippa'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Difficile derubricare il messaggio della Lega alla Germania, come tenta di fare Antonio Tajani. Il problema è che in Europa sanno che Meloni e Salvini sono presidente del Consiglio e vicepresidente del Consiglio, e che Andrea Crippa è il numero due di ...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Difficile derubricare il messaggio della Lega alla Germania, come tenta di fare Antonio Tajani. Il problema è che in Europa sanno che Meloni e Salvini sono presidente del Consiglio e vicepresidente del Consiglio, e che Andrea Crippa è il numero due di Salvini nella Lega. L’Italia è da tempo l’osservato speciale in Europa, per la sua confusione, le sue sparate, le sue minacce, i suoi incomprensibili zig zag. A breve, questo sarà il problema numero uno di Giorgia Meloni". Lo afferma l’eurodeputato di Italia viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe.