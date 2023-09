Migranti: Danti (Iv), 'Meloni chiede tempo, Italia resta al palo'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni in Europa chiede tempo su tutto, l’Italia così resta costantemente al palo". Lo afferma l’eurodeputato di Italia Viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe, commentando il probabile slittamento dell’approvazione de...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni in Europa chiede tempo su tutto, l’Italia così resta costantemente al palo". Lo afferma l’eurodeputato di Italia Viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe, commentando il probabile slittamento dell’approvazione del Patto sulle migrazioni e l’asilo.

"Non ci si alza dal tavolo – continua – quando si discute del tema più importante per il nostro paese. La tattica del governo italiano è fallimentare, in questo modo Meloni pensa di ottenere risultati, la realtà è drammaticamente sotto gli occhi di tutti, l’Italia resta a mani vuote".