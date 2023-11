Migranti: Della Vedova (+Eu), 'Meloni e Tajani riferiscano in Parlamento su Albania'

Migranti: Della Vedova (+Eu), 'Meloni e Tajani riferiscano in Parlamento...

Migranti: Della Vedova (+Eu), 'Meloni e Tajani riferiscano in Parlamento...

Roma, 7 nov (Adnkronos) - "L’accordo tra Italia ed Albania sui migranti firmato ieri a Palazzo Chigi, per quel poco che si capisce un assoluto e inquietante inedito per l’Italia e per i paesi della Ue, deve essere illustrato al Parlamento. Meloni e Tajani riferiscano subito alla Cam...