Migranti: Delmastro (Fdi), 'da Europa doccia fredda per sinistra'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "La sinistra italiana rimane orfana ideologicamente sulle politiche migrazioniste. Dopo aver più volte invocato l'Europa contro la legislazione del Governo Meloni di contrasto alla tratta di essere umani, oggi arriva la doccia fredda: la Commissione europea propone il rafforzamento della legislazione per reprimere il traffico di migranti e contrastare il favoreggiamento dell'immigrazione illegale, perseguendo anche l'istigazione pubblica a entrare nell'Ue senza autorizzazione. Delle due l'una: o sono tutti pericolosi sovranisti in Europa o la sinistra italiana è ormai isolata nel suo talebanesimo immigrazionista". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.