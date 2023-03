Migranti: dl Cutro in 10 articoli, sorveglianza mari anche per navi guerra

Migranti: dl Cutro in 10 articoli, sorveglianza mari anche per navi guerra

Migranti: dl Cutro in 10 articoli, sorveglianza mari anche per navi guerra

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Dieci articoli, che prevedono innanzitutto la stretta sui trafficanti di vite umane, ma potenziano anche i centri rimpatri, prevedono la nomina di un commissario in caso di malfunzionamento degli stessi, portano il decreto flussi a tre anni. Sono tante le novità con...

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Dieci articoli, che prevedono innanzitutto la stretta sui trafficanti di vite umane, ma potenziano anche i centri rimpatri, prevedono la nomina di un commissario in caso di malfunzionamento degli stessi, portano il decreto flussi a tre anni. Sono tante le novità contenute nel dl che oggi il governo varerà nel Cdm straordinario di Cutro. Tra queste, anche il potenziamento della sorveglianza in mare, coinvolgendo anche i comandanti di navi da guerra. All'articolo 10, infatti, la sorveglianza viene prevista, "compatibilmente con i preminenti compiti militari", anche "ai Comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque territoriali e dell’area di mare internazionalmente definita come zona contigua”.