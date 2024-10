Migranti: dl su flussi domani in Cdm**

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Torna domani in Cdm -non ancora convocato, ma in programma alle 11- il decreto legge sui flussi. La misura, che introduce un 'restyling' delle norme sull'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia ma anche sulla tutela delle vittime del caporalato, era arri...

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Torna domani in Cdm -non ancora convocato, ma in programma alle 11- il decreto legge sui flussi. La misura, che introduce un 'restyling' delle norme sull'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia ma anche sulla tutela delle vittime del caporalato, era arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri della scorsa settimana, ma il disco verde era stato messo in stand-by per approfondimenti tecnici.