Migranti: domani delegazione Pd toscano alla Open Arms a Marina di Carrara

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – Domani, venerdì, 25 agosto, alle 11, una delegazione della segreteria del Pd toscano, guidata dal responsabile politiche migratorie Francesco Battistini, sarà a bordo della nave Open Arms, sottoposta a fermo nel porto di Marina di Carrara, per portare la solidarietà dei dem toscani. Presente anche la sindaca di Carrara, Serena Arrighi.

“Vogliamo dimostrare, anche di persona, la nostra vicinanza e riconoscenza all’equipaggio, in questo momento in cui è costretto a restare in porto a causa di un decreto (questo davvero) surreale che ritiene queste persone colpevoli di avere salvato troppe vite nella loro ultima missione. Anche facendo le veci della guardia costiera! Siamo molto interessati anche ad ascoltare da vicino come operano, i loro salvataggi, il loro stato d’animo, dalle voci dei diretti protagonisti” dice Battistini.