Migranti: Donzelli, 'accordo con Albania scritto bene, andrà in porto'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – L'intesa con Tirana sui migranti "è un buon accordo: noi speriamo che arrivi in porto definitivamente. E' così un buon accordo che anche altre nazioni come la Germania dicono 'interessante, studiamolo'. Qualcuno ha fatto ricorso in Albania e si è deciso di vedere se il ricorso è valido o no. Noi siamo sicuri che l'accordo sia stato fatto bene e quindi finalmente daremo anche una ulteriore soluzione per fermare il traffico dei clandestini in Italia". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fdi, ospite di 'Cinque minuti', su Rai1.