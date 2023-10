Migranti: Donzelli (Fdi), 'polemiche su video ma il problema è magistrato militante'

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Vedo in questi minuti polemiche da parte della sinistra su come Salvini abbia avuto il video. Cose già viste. Quando qualcuno mette davanti una verità scomoda per la sinistra, il problema per loro è come si è arrivati a quell...

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – "Vedo in questi minuti polemiche da parte della sinistra su come Salvini abbia avuto il video. Cose già viste. Quando qualcuno mette davanti una verità scomoda per la sinistra, il problema per loro è come si è arrivati a quella verità. Il problema è che ci sia invece un magistrato militante politicamente che poi fa le scelte da militante politico. Questo ci auguriamo tutti che non possa accadere in Italia". Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, parlando con i giornalisti a margine dell'evento "Italia – Le radici della bellezza", che si apre oggi a Brucoli, in provincia di Siracusa, organizzato dal Gruppo di Fdi della Camera.

"Noi crediamo fortemente nella separazione dei poteri e per questo che con convinzione siamo rimasti esterrefatti da questi atteggiamenti di alcuni singoli magistrati perché abbiamo massima fiducia nella magistratura come istituzione. Ci sono gli organismi adeguati previsti dalla nostra Costituzione che devono fare valutazioni come singoli magistrati non devono prendere scelte al posto del governo, non spetta a me parlamentare prendere scelte sul comportamento dei singoli magistrati", ha concluso Donzelli.