Migranti: Donzelli (Fdi), 'successi internazionali Meloni sono i successi per tutto il paese'

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – "I successi internazionali di Giorgia Meloni sono i successi per tutta l'Italia. Tempi duri per la sinistra che raccontava tutt'altro. La lettera congiunta Meloni-Sunak è la conferma di quanto si possa fermare l'immigrazione irregolare con accordi internazionali". Così Giovanni Donzelli, responsabile di Fratelli d'Italia per l'organizzazione del partito, a margine dell'evento 'Italia, le radici della bellezza' iniziato oggi a Brucoli (Siracusa).