Migranti: Donzelli, 'Governo ha evitato più sbarchi e aumentato rimpatri'

Forte dei Marmi, (Lu), 23 ago. (Adnkronos) – "Grazie al Governo Meloni abbiamo evitato che gli sbarchi fossero molti, ma molti di più, finalmente sono aumentati anche i rimpatri, dalla Tunisia sono incrementati del quasi 200 per cento le persone che sono state fermate, quindi il tanto criticato cosiddetto blocco navale in accordo con la Tunisia in buona parte ha funzionato e sta iniziando a funzionare, gli accordi internazionali che sta portando avanti Giorgia Meloni serviranno a dare una soluzione stabile. Non servono interventi per qualche ora, ma serve finalmente un approccio diverso sull'immigrazione". Lo ha affermato il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donelli, parlando a Forte dei Marmi in occasione della tappa della campagna del partito 'L'Italia vincente'.

"La sinistra -ha aggiunto- fino ad oggi avvantaggiava bene o male il traffico illegale, quindi purtroppo le morti in mare, purtroppo venivano avvantaggiati gli scafisti, da oggi in poi c'è guerra agli scafisti, guerra all'irregolarità, ma anche finalmente abbiamo riaperto i flussi regolari. Chi viene in Italia che vuole lavorare e magari dopo tornare a casa propria, chi rispetta le regole, chi vuole inserirsi nel tessuto e quelli che noi possiamo accogliere nel nostro tessuto potranno finalmente entrare in modo regolare. Con la sinistra tutto questo non poteva avvenire, solo tramite i trafficanti di morte si poteva entrare in Italia".

"Purtroppo -ha concluso Donzelli- paghiamo ancora le conseguenze della sinistra. Se non ci fosse stato il Governo Meloni e ci fossero stati ancora quelli del 'venite tutti' oggi gli sbarchi sarebbero dieci volte tanto quelli che vediamo, per fortuna le cose stanno cambiando".