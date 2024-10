Migranti: Donzelli, 'Nordio? Spiace per sinistra, ministro non a comando di toghe politicizzate'

Migranti: Donzelli, 'Nordio? Spiace per sinistra, ministro non a comando...

Migranti: Donzelli, 'Nordio? Spiace per sinistra, ministro non a comando...

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "Le sinistre, dopo aver vergognosamente chiesto all’Europa di sanzionare l’Italia, vorrebbero adesso le dimissioni di Nordio, vorrebbero un ministro della Giustizia a comando loro e dei pochi magistrati politicizzati amici loro. Bene fa Nordio a difendere la divisione dei poteri, a rimarcare la dignità della Politica e a difendere l’Istituzione della Magistratura da chi la vorrebbe assoggettata ai desideri del Pd". Così il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, intercettato dall'Adnkronos, replica a chi, in queste ore, chiede un passo indietro del Guardasigilli.

"Andremo avanti come la Costituzione ci garantisce e come gli italiani ci hanno chiesto e continuano a chiedere. Con buona pace delle sinistre che non accettano di aver perso le elezioni e cercano sempre scorciatoie…", taglia corto Donzelli.