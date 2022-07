Migranti, Draghi: Italia Paese più aperto ma raggiunto limite

Ankara, 5 lug. (askanews) – “La gestione dei migranti deve essere umana ed efficace. Noi cerchiamo di salvare i migranti, il nostro comportamento è straordinario: siamo il Paese certamente più aperto, ma non si può essere aperti senza limiti perchè a un certo punto il paese non ce la fa più. Abbiamo posto il tema in Ue, con Erdogan, alla Grecia. Siamo il Paese meno discriminante e più aperto ma abbiamo dei limiti e ora ci siamo arrivati”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa ad Ankara.