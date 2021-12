Migranti, Draghi: l’Italia non può fare da sola, coinvolgere Ue

Roma, 3 dic. (askanews) – “Da soli non possiamo controllare i movimenti migratori, che dall’inizio dell’anno contano 63mila arrivi, sei volte tanti rispetto al 2019”.

Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento alla Conferenza “Rome Med-Mediterranean Dialogues”, tornando a sollecitare “un maggiore coinvolgimento di tutti i Paesi Ue, anche del Mediterraneo”.

L’Italia “continua a promuovere un avanzamento europeo verso una gestione collettiva basata su un equilibrio effettivo tra responsabilità e solidarietà.

Vogliamo agire congiuntamente per prevenire i flussi illegali, proteggere i più deboli anche attraverso la promozione di corridoi umanitari. Rafforzare i flussi legali che sono una risorsa, non una minaccia per le nostre società”.