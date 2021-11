Migranti, Draghi: per Italia sbarchi insostenibili, accordo Ue

Parigi, 12 nov. (askanews) – Occorre “intervenire e far qualcosa per affrontare la situazione” dei migranti, “gli sbarchi continui sull’Italia creano una situazione insostenibile. L’Ue deve trovare un accordo e noi dobbiamo investire di più in Libia per aiutare i libici a creare condizioni più umane per queste migrazioni che non originano in Libia ma da paesi limitrofi, La Libia è anche un paese di passaggio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del Summit di Parigi sulla Libia.