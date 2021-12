Migranti: Draghi sente dg Oim Vitorino, focus su flussi e Afghanistan

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il direttore generale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), António Vitorino. Il colloquio si è focalizzato sulla consolidata collaborazione tra Italia e Oim nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo Centrale e in particolare in Libia e in Sahel.

E’ stata inoltre discussa la situazione umanitaria in Afghanistan e la cooperazione avviata nell’ambito del Piano Nazionale per l’Afghanistan promosso dall’Italia.