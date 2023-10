Migranti: Dreosto (Lega), 'da sinistra teatrino in Senato'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Oggi, in Senato, teatrino riprovevole da parte dell’opposizione nel continuo intento di celare i fatti: un magistrato che partecipa a un sit in contro l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. Oltretutto, ciò mentre le chat di Palamara facevano emergere giudici dichiaratamente politicizzati. È tutto fin troppo chiaro: i tentativi della sinistra di nascondere e distorcere la verità sono tanto deplorevoli quanto inqualificabili". Così in una nota il senatore della Lega Marco Dreosto, segretario dell’ufficio di presidenza della commissione Esteri e Difesa a palazzo Madama.