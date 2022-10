Migranti, due gemelli neonati trovati morti su un barcone a Lampedusa

Due neonati sono stati trovati morti sul barcone soccorso questa mattina a largo delle coste di Lampedusa: i bambini erano sottopeso

Nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre, un barcone di migranti partito dalla Tunisia e in viaggio verso l’Italia è stato soccorso dalla Guardia Costiera, nelle acque di Lampedusa. A bordo della barca erano presenti due bambini neonati, morti a causa delle loro scarse condizioni di salute e per la malnutrizione.

Tragedia a Lampedusa, due neonati gemelli sono stati trovati morti su un barcone

La scoperta delle autorità che hanno soccorso la barca questa mattina è stata davvero scioccante. Sul barcone, infatti, c’erano due neonati morti. I bambini, partiti per questo terribile viaggio come tutti gli altri migranti da Sfax (Tunisia), erano malnutriti e non sono riusciti a sopravvivere alle scarse condizioni di salute che avevano già al momento della partenza.

I piccoli, infatti, secondo quando si apprende dalle prime informazioni che sono arrivate in merito, sono morti perché sottopeso.

Le parole del sindaco di Lampedusa

Il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, ha commentato questa terribile tragedia, facendo riferimento alle tante morti avvenute in circostanze simili vicino alla sua Isola: “Fra un po’ finiremo anche le bare. Di fronte a quello che stiamo affrontando siamo totalmente disarmati, umanamente e logisticamente. Pensiamo sia necessario un commissario che si faccia carico della situazione.

Come Comune rischiamo di non avere le forze.”