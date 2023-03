Migranti: famigliari vittime Cutro arrivati a P.Chigi

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Su un grande bus della Polizia di Stato sono da pochi minuti arrivati a Palazzo Chigi i famigliari delle vittime del naufragio di Cutro. Il pullman con i famigliari a bordo, una trentina di persone, è entrato dall'ingresso posteriore del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio, da via dell'Impresa, dove sono state predisposte diverse unità delle forze dell'ordine. Quasi in contemporanea, dal portone principale, ha fatto il suo ingresso a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che riceverà la delegazione -arrivata con un volo di Stato partito questa mattina dalla Calabria- in Sala Verde.