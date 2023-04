Migranti: Faraone (Az-Iv), 'Mattarella indica via da seguire, è Ue'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Mentre in Italia il governo perde tempo con misure che non servono a nulla o annuncia l'abolizione di uno strumento come la 'protezione speciale' che riduce la clandestinità, da Varsavia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, indica...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "Mentre in Italia il governo perde tempo con misure che non servono a nulla o annuncia l'abolizione di uno strumento come la 'protezione speciale' che riduce la clandestinità, da Varsavia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, indica la via che andrebbe perseguita, con forza, in Europa innanzitutto". Lo scrive su Facebook Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva.

"Il richiamo del Presidente a una coscienza europea è necessario, perché ai flussi migratori non si risponde secondo pulsioni elettorali del momento ma con azioni collettive, che non dimentichino le misure ma indichino anche i canali di migrazione legale, perché il problema riguarda tutta l’Europa. Per questo è dirimente il superamento del Trattato di Dublino, aprendo a regolari vie di accesso e contrastando la clandestinità. Oltre gli interessi nazionalistici ci sono i diritti e il rispetto delle vite umane", conclude.