Migranti: Faraone, 'in Albania è ora di sbaraccare'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Mi sa che in Albania è già giunta l’ora di sbaraccare". Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, a proposito della decisione del Tribunale di Roma di non convalidare i trattenimenti dei migranti sul suolo albanese. "Se non avessimo buttato nella pattumiera quasi un miliardo di soldi pubblici e non avessimo fatto una figuraccia internazionale ci sarebbe soltanto da ridere. Purtroppo invece non ci resta che piangere per il loro becero populismo", conclude.