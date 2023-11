Migranti: Faraone (Iv), 'accordo con Albania inutile propaganda'

Roma, 7 nov (Adnkronos) - "L’accordo con l’Albania è il classico provvedimento fumoso di un governo che non sa più dove sbattere la testa: è pura propaganda”. Lo ha detto Davide Faraone, deputato di Italia Viva, a Sky.“La Meloni, come sempre, ha parl...

Roma, 7 nov (Adnkronos) – "L’accordo con l’Albania è il classico provvedimento fumoso di un governo che non sa più dove sbattere la testa: è pura propaganda”. Lo ha detto Davide Faraone, deputato di Italia Viva, a Sky.

“La Meloni, come sempre, ha parlato di ‘accordo storico’ ma l’Albania non diventa altro che un luogo di posteggio temporaneo. Se si verifica che i migranti spediti in Albania hanno diritto all’asilo, verranno rimandati in Italia. Per quelli che non hanno diritto allo status di rifugiati, o esiste un accordo sui rimpatri con i paesi di provenienza e allora li rimpatriamo – ma lo facciamo anche oggi; oppure quelle persone dovranno tornare in Italia", ha proseguito.

"Mi spiegate che cosa cambia? Il problema dell’immigrazione si affronta in Europa, cambiando le regole. Se continuiamo a tenere il Trattato di Dublino per com’è e ad accettare i veti dei paesi sovranisti, questi problemi non li risolveremo mai. Né li risolveremo se continuiamo a usarli per fare solo della propaganda”, ha concluso Faraone.