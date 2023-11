Migranti: Faraone (Iv), 'accordo con Albania è ultima trovata propagandistica'

Roma, 21 nov (Adnkronos) - “L’accordo con l’Albania non è che l’ultima proposta propagandistica di un governo che, rispetto al fenomeno dei migranti, non sa dove mettere le mani“. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, dopo le comunica...

Roma, 21 nov (Adnkronos) – “L’accordo con l’Albania non è che l’ultima proposta propagandistica di un governo che, rispetto al fenomeno dei migranti, non sa dove mettere le mani“. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, dopo le comunicazioni del governo sull’accordo con l’Albania.

“Non sono preoccupato che si possano costruire dei centri in Albania, paese che offre più garanzie rispetto a Libia o Tunisia. Ma per come è stato impostato, più che disumano l’accordo è controproducente, costoso, dannoso. L’accordo ci farà perdere 1000 unità delle forze dell’ordine, mandate in Albania, ci costerà 100 milioni di euro e, soprattutto, creerà un disordine incredibile perché sui tempi di permanenza in Albania non c’è ancora alcuna chiarezza", ha spiegato.

"L’accordo non è, insomma, che l’ultima trovata per coprire il fallimento di quella precedente, come accaduto finora con l’accordo di redistribuzione europea, lo ‘storico’ accordo con la Tunisia, i Cpr e il Piano Mattei. Il governo dimostra ancora una volta grande approssimazione: sul tema dell’immigrazione non ci state capendo più nulla e non ci state facendo capire più nulla”, ha concluso Faraone.