Migranti: Faraone (Iv), 'governo incapace addossa responsabilità a ong'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Se non ci fossero vite da salvare in mare verrebbe da suggerire, alle Ong, di gettare l’ancora e fermarsi senza aspettare le sanzioni del Governo. Verrebbe da dirgli: fate fare a Piantedosi, Salvini, Meloni e Tajani. Ma sarebbe una sfida improponibile, sulla pelle dei bambini, delle donne e degli uomini che annegano in mare. Certamente però, questo atteggiamento 'usa e getta' è diventato intollerabile". Così su Twitter il deputato di Italia Viva Davide Faraone.

"Prima il Governo chiede una mano per i salvataggi, perché la guardia costiera non ha più carburante per la motovedette, poi appena la mano viene offerta e le Ong moltiplicano i salvataggi, vengono sanzionate perché non fanno un salvataggio alla volta, come prescritto dal decreto Meloni. Un giorno le Ong 'si usano', il giorno dopo sono strumento degli scafisti, che praticano la tratta di esseri umani e favoriscono l’immigrazione illegale. La verità è che il Governo è incapace di gestire gli sbarchi e cerca soltanto qualcuno a cui addossare le responsabilità".