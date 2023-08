Migranti: Faraone (Iv), 'su sbarchi da Tunisia tutto peggio di prima'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Prima della pausa estiva Giorgia Meloni e tutti i colonnelli, riferendosi al memorandum con la Tunisia per la gestione della crisi migratoria, si riempirono le bocca con 'accordi storici' e 'roba mai vista'. La premier oggi è tornata al lavoro e tutto è peggio di prima". Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva.

"Gli sbarchi provenienti dalla Tunisia sono aumentati del 38%, Saied si è intascato più di 100 milioni dalle casse di Bruxelles, più una serie di motovedette donate dall’Italia, con il risultato che 17.352 erano gli arrivi dalla Tunisia nel mese prima che il memorandum fosse approvato, 23.907 nel mese successivo all’approvazione (dati Ispi). Effettivamente non c’è che dire, 'Roba mai vista'. E poi, che fine ha fatto il Patto europeo sull’immigrazione e sull’asilo? La premier ha bucato anche questa volta l’appuntamento con la storia, per un pelino. Ma c’è di più. Esiste un accordo, nato col meno autorevole governo Draghi che prevederebbe il ricollocamento di 8mila richiedenti asilo presi dagli Stati di primo approdo, come appunto l’Italia. Sinora ne sono stati ricollocati solo 1.076. Occupatevene per favore", conclude.