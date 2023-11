Migranti: Fazzolari, 'possono essere trattenuti oltre 28 giorni anche in Albania, fino a 18 mesi' (2)

(Adnkronos) - Il massimo per trattenere migranti illegali "consentito dalla legge italiana è 18 mesi. Quello che accade in Albania è lo stesso che accade in Italia. Abbiamo fatto procedure accelerate, in 28 giorni siamo in grado di rispondere alla richiesta. Poi chi non ha diritto...

(Adnkronos) – Il massimo per trattenere migranti illegali "consentito dalla legge italiana è 18 mesi. Quello che accade in Albania è lo stesso che accade in Italia. Abbiamo fatto procedure accelerate, in 28 giorni siamo in grado di rispondere alla richiesta. Poi chi non ha diritto può essere trattenuto fino a 18 mesi in attesa del rimpatrio. È lo schema che possiamo applicare anche nei centri in Albania", l'obiettivo del governo messo in chiaro da Fazzolari.