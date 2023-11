Migranti: Fazzolari, 'Ue informata su Albania, non c'è contrarietà ma interesse altri Paesi'**

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - La Commissione europea è stata informata prima" dell'intesa con l'Albania "e non ci sono stati rilievi particolari. Così come le dichiarazioni che sono state fatte adesso vanno in quella direzione, poi non hanno modo di esprimersi finch&ea...

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – La Commissione europea è stata informata prima" dell'intesa con l'Albania "e non ci sono stati rilievi particolari. Così come le dichiarazioni che sono state fatte adesso vanno in quella direzione, poi non hanno modo di esprimersi finché non vedranno il testo normativo che farà l'Italia, ma non c'è una contrarietà a priori su questa forma di accordo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ospite di 'Porta a Porta' su Rai1, nella puntata che andrà in onda questa sera.

"Altri Paesi hanno espresso una condivisione a questa impostazione. Primo fra tutti Scholz, pur non parlando del caso albanese, ha parlato del coinvolgimento di Paesi terzi nella gestione dei migranti. E' un modello che non trova resistenze. Vediamo come si sviluppa nel concreto questo accordo, un primo caso assoluto nell'Ue, e poi se funziona può diventare un modello non solo per l'Italia ma anche per altri Paesi europei".