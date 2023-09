Migranti: Ferrandino (Az), 'la destra ha provato ogni formula, tutte hanno fallito'

Roma, 19 set (Adnkronos) – "Sui flussi migratori è stata provata ogni formula alchemica possibile e tutte hanno fallito: porti aperti, porti chiusi, redistribuzioni, marina militare, accordi improbabili con democrazie traballanti. Forse è arrivato il momento di pensare alla soluzione più semplice: invece di spendere miliardi per soluzioni populiste, destinate immancabilmente a non funzionare, si dovrebbe investire questi soldi nei paesi di partenza, per creare centri di formazione professionale”. Lo dice l’eurodeputato Giosi Ferrandino (Renew Europe), della segreteria di Azione.

“In Italia e in Europa c’è una carenza cronica di manodopera qualificata che non può essere sopperita dai decreti flussi. Si risolverebbero due problemi in uno, creando un circolo virtuoso in cui i flussi sono regolamentati e vincolati ad alcuni parametri, non saremmo costretti ad accordi improbabili che rendono i migranti carne da macello priva di ogni diritto ed ostaggio di criminali di ogni genere, si metterebbe fine al genocidio che si sta consumando nel Mediterraneo. Altro che cedere Lampedusa!”, conclude Ferrandino.