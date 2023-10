Migranti: Ferrara (M5s), 'all'Ue serve la terza via, quella dell'accesso legale'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "A tre anni dalla sua presentazione e a otto anni dalle prime proposte di riforma, il nuovo patto europeo sulla migrazione non vede ancora la luce. E sono i Paesi mediterranei come l’Italia che pagano il prezzo più caro delle divisioni, dei veti e dei ritardi europei. Lo ricordiamo ancora una volta: Lampedusa è terra di confine italiano ed europeo, ma è anche terra di speranza per moltissimi migranti che scappano da guerra e miseria. Non è pagando i dittatori con fondi europei che risolviamo il problema, anzi lo aggraviamo. Quello che manca oggi sono le regole. Manca il diritto d’asilo europeo. Serve una terza via, la via del buon senso, quella della solidarietà e delle vie legali e sicure di accesso all’Unione europea". Così in un intervento in plenaria Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

"In Italia siamo stanchi di continuare a contare i morti in mare: oltre 26mila negli ultimi 10 anni. Abbiamo un urgente bisogno di una equa ripartizione delle responsabilità. L’Europa dimostri con i fatti di essere più forte degli estremismi e dei nazionalismi", conclude Ferrara.