Migranti: Ferrara (M5s), 'no a respingimenti, Salvini ammetta che è una buona notizia'

Roma, 21 set. (Adnkronos) – "La Corte di giustizia dell’Unione europea ha bocciato i respingimenti illegali praticati dalla Francia lungo il confine italiano. Più volte negli scorsi anni si erano ripetuti episodi di migranti letteralmente scaricati dalle auto della gendarmerie francese; nel 2018 il caso più eclatante a Clavière con veri e propri sconfinamenti sul suolo italiano. La sentenza della Corte ribadisce che la direttiva rimpatri va sempre applicata e che l’allontanamento forzato non deve mai essere un automatismo perché lede i diritti fondamentali dei migranti. Adesso siamo curiosi di ascoltare il commento di Matteo Salvini: difenderà i confini italiani o quelli francesi della sua amica Le Pen? Al di là delle facili ironie, la domanda sorge spontanea dopo il voto contrario al Parlamento europeo della Lega alla riforma Schengen che stabilisce regole chiare e favorevoli al nostro Paese nei controlli delle frontiere interne. La sentenza della Corte Ue è una buona notizia per i diritti dei migranti ma anche per l’Italia, lo ammetta anche Salvini". Così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.