Migranti: Fi, stop respingimenti Ventimiglia, Italia non sia lasciata sola

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito azzurro, Raffaele Nevi, portavoce di Fi e vicecapogruppo vicario alla Camera, Roberto Pella e Roberto Bagnasco, deputati azzurri di Piemonte e Liguria, hanno presentato oggi una interrogazione al ministro dell’Interno per sapere “quali misure Governo intenda porre in essere per un’ordinata gestione del flusso migratorio al confine con la Francia” e “quali passi intenda muovere presso le istituzioni europee affinché questi respingimenti cessino”, e si costruisca “una politica comunitaria per controllare questo fenomeno senza lasciare sola l'Italia”.