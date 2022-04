Migranti, Fico: Lampedusa è simbolo d’accoglienza e integrazione

Lampedusa, 28 apr. (askanews) – “Da Lampedusa arriva un messaggio di pace. Sono molto lieto che ci sia qui questa manifestazione in un momento in cui è importante parlare di pace, di accoglienza, di integrazione in un luogo simbolo per questo”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico incontrando i giornalisti a Lampedusa a margine del dibattito nel santuario della Madonna di Porto Salvo, nell’ambito delle iniziative legate alla prima edizione di “Lampedusa, isola di pace”.