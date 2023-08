Migranti: Fidanza (Fdi-Ecr), 'Mare Nostrum europea? Invito per i trafficanti'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Dopo l’ennesima tragedia nel Mediterraneo la sinistra torna a strepitare chiedendo una missione ‘Mare Nostrum’ europea e additando i leader del Nord Africa come autocrati inaffidabili". Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. "È di tutta evidenza – continua l'eurodeputato – che dispiegare una quantità aumentata di navi europee destinate alle operazioni Sar non sarebbe altro che un caloroso invito per i trafficanti di esseri umani a far affluire con ogni mezzo il numero più alto possibile di migranti sulle coste del Nord Africa, in attesa del trasbordo verso l’Italia e l’Europa. Il più grande ‘pull factor’ mai messo in atto in questi anni di crisi migratoria".

"Più viaggi della speranza equivalgono a più migranti detenuti nei lager, più partenze e più morti in mare. L’unico modo per spezzare questa catena di morte e sfruttamento, nonché per garantire condizioni dignitose di permanenza temporanea ai migranti, è coinvolgere i governi africani in accordi seri sul ‘modello Tunisia’, fortemente voluto da Giorgia Meloni e sposato dalla Ue, che ci auguriamo inizi presto a dare frutti apprezzabili. Rifiutare questo approccio pragmatico, come fa la sinistra, attendendo magari che nuove ‘primavere arabe’ spianino la strada alla fratellanza musulmana in tutto il Nord Africa, equivale a condannare il Mediterraneo all’instabilità, i migranti ai rischi mortali della tratta e gli italiani alle conseguenze nefaste dell’immigrazione incontrollata", conclude Fidanza.