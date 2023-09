Migranti: Fidanza, 'Meloni e von der Leyen a Lampedusa segnale importante'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Importante segnale a Lampedusa con la presenza di Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen e l’annuncio di un piano di azione Ue in 10 punti”. Così su Facebook il capodelegazione di Fratelli d’Italia Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza. &ld...

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Importante segnale a Lampedusa con la presenza di Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen e l’annuncio di un piano di azione Ue in 10 punti”. Così su Facebook il capodelegazione di Fratelli d’Italia Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza. “È tempo di passare ai fatti: attuare l’accordo con la Tunisia, realizzare una missione navale europea per fermare le partenze, arrestare i trafficanti e distruggere i barchini. Con buona pace della sinistra italiana ed europea che fa di tutto per boicottare ogni soluzione”.