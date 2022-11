Migranti: firmato accordo Gb-Francia su pattugliamenti Manica

Parigi, 14 nov. Adnkronos) - Francia e Regno Unito hanno firmato stamattina un nuovo accordo per contrastare insieme i flussi dei migranti che attraversano la Manica, fonte di continue tensioni tra Parigi e Londra. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno francese.Secondo la dichiarazione cong...

Parigi, 14 nov. Adnkronos) – Francia e Regno Unito hanno firmato stamattina un nuovo accordo per contrastare insieme i flussi dei migranti che attraversano la Manica, fonte di continue tensioni tra Parigi e Londra. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno francese.

Secondo la dichiarazione congiunta dei due Paesi, l'accordo prevede in particolare che gli inglesi versino 72,2 milioni di euro nel 2022-2023 alla Francia, che, in cambio, aumenterà del 40% le sue forze di sicurezza (350 poliziotti e gendarmi aggiuntivi, compresi i riservisti) sulle sue spiagge, da dove i migranti partono per il Regno Unito.

L'accordo arriva il giorno dopo che il ministero della Difesa britannico ha annunciato un numero record di migranti, oltre 40mila, che hanno attraversato la Manica dall'inizio dell'anno.