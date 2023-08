Migranti: Fossi (Pd), 'dopo mesi Meloni si è accorta di sbarchi'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Meloni aveva bisogno di qualche giorno di vacanza fra la Puglia e l'Albania. Ora che si è riposata, in Cdm può discutere di immigrazione e caro benzina. Dopo mesi di sbarchi in aumento e prezzi alle stelle. Per affrontare i problemi del Paese non ...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Meloni aveva bisogno di qualche giorno di vacanza fra la Puglia e l'Albania. Ora che si è riposata, in Cdm può discutere di immigrazione e caro benzina. Dopo mesi di sbarchi in aumento e prezzi alle stelle. Per affrontare i problemi del Paese non c’è fretta, a quanto pare". Lo scrive su X (ex Twitter) Emiliano Fossi, deputato Pd e segretario del partito in Toscana.