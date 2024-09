Migranti: Foti, 'Frontex e visita Starmer confermano modello vincente'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "L’efficacia delle politiche del governo Meloni sulla gestione dei flussi migratori è confermata dai recenti dati pubblicati da Frontex che registra il calo del 64% degli arrivi irregolari lungo la rotta del Mediterraneo centrale. I successi in materia di immigrazione e accoglienza sono confermati dalla visita del premier britannico, sir Keir Starmer che incontrerà il presidente Meloni per comprendere come quest'anno il governo abbia più che dimezzato il numero di arrivi illegali di immigrati". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

"La linea lanciata dall’Italia, apprezzata da Germania e da Gran Bretagna – prosegue -, ha fatto da apripista in Europa: come sottolineato da Frontex, le misure preventive messe in atto dai Paesi di partenza, come Tunisia, Libia e Turchia, sono state rafforzate grazie agli accordi strategici firmati dall'Unione Europea e dai singoli Stati membri". "Qualcuno avvisi gli esponenti della sinistra che grazie al centrodestra guidato da Fratelli d’Italia, non siamo più un Paese da ignorare: le principali nazioni seguono il modello italiano mostrando apprezzamento per l'efficacia della nostra azione diplomatica e del lavoro congiunto con i governi dei Paesi coinvolti", conclude Foti.