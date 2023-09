Migranti: Foti, 'Italia non può essere abbandonata a se stessa'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Quella dei flussi migratori è una situazione molto grave che deve avere una risposta in ambito europeo perché l'atteggiamento di Francia e Germania complica le cose. L'Italia non può diventare il punto di primo approdo e di unica ospit...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Quella dei flussi migratori è una situazione molto grave che deve avere una risposta in ambito europeo perché l'atteggiamento di Francia e Germania complica le cose. L'Italia non può diventare il punto di primo approdo e di unica ospitalità di una immigrazione che oggi è epocale quindi o l'Europa batte un colpo o diversamente lo dovrà battere autonomamente l'Italia, anche oltre quello che l'Europa sta facendo o non facendo". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

"Indubbiamente -aggiunge- la posizione oggi del Governo italiano non può essere anche di durissima fermezza perché gli italiani hanno gli stessi diritti degli altri cittadini europei: non si capisce per quale ragione l'Italia dev'essere abbandonata a sé stessa in ragione di una posizione geografica che tra l'altro vede nel Mediterraneo interessi di molte potenze".