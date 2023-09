Migranti: Foti-Malan (FdI), 'Scholz rafforza controlli? Dimostra sinistra imbarazzante'

Roma, 30 set (Adnkronos) – "Oggi il cancelliere tedesco Scholz ha annunciato che la Germania rafforzerà i controlli ai propri confini per fermare il flusso di migranti illegali che arrivano da Polonia, Austria, e Repubblica Ceca. Si tratta dello stesso cancelliere, alla guida di una maggioranza socialista e di estrema sinistra, che si vanta di finanziare le ONG per trasportare migranti in Italia. È l’ennesima dimostrazione di quanto la sinistra sia ipocrita e imbarazzante". Lo dicono i capigruppo in Parlamento di FdI Tommaso Foti e Lucio Malan.

"E allo stesso tempo attesta quanto la linea politica portata avanti dal presidente Meloni sia quella giusta: bloccare le partenze e coinvolgere i partner europei e internazionali per varare un Piano Mattei che porti sviluppo in Africa. Soltanto così è possibile contrastare efficacemente i trafficanti di uomini responsabili delle tragedie nel mar Mediterraneo”, aggiungono.