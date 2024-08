Migranti: Foti, 'piano Mattei inizia a dare frutti'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – "La strategia di realizzare accordi con l’Africa inizia a dare frutti. Adesso Europa e Von der Leyen ci seguano". Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in una intervista a Il Tempo, commenta gli ultimi dati sugli sbarchi, dimezzati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

"Non abbiamo cercato una risposta provvisoria, ma lavorato sulle ragioni per cui l’Italia, ogni giorno, era interessata da flussi che partivano da più coste, senza alcun controllo. Abbiamo dimostrato – spiega Foti – che la nostra non era una tesi politica, ma una strategia vincente. Alle corde, invece, resta quella sinistra che, senza validi motivazioni, criticava il piano Mattei. I dati del Viminale sono neutri, come lo erano quelli dello scorso anno o di due anni fa. C’è chi li prende come verità assoluta quando bisogna attaccare l’avversario, mentre li considera opinioni quando chi la pensa diversamente dimostra di aver avuto ragione con la sua impostazione. Se volesse fare cosa buona e giusta, il Pd dovrebbe ringraziare il governo per aver trovato una formula con cui affrontare il problema immigrazione”, conclude Foti.