Migranti: Fratoianni, 'a Genova in tendopoli, Piantedosi d'accordo con questa vergogna?'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Che a Genova nel dicembre 2023, sottolineo a dicembre, dei migranti debbano essere ospitati in tende dà la misura ‘dell’efficacia’ delle politiche di accoglienza dell’attuale governo. Ma davvero la destra, non contenta del pasticcio de...

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "Che a Genova nel dicembre 2023, sottolineo a dicembre, dei migranti debbano essere ospitati in tende dà la misura ‘dell’efficacia’ delle politiche di accoglienza dell’attuale governo. Ma davvero la destra, non contenta del pasticcio dei terreni di una collaboratrice di un assessore comunale utilizzati per un altro centro, pensa che questo sia il modo di procedere? Dove è l’umanità?". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra sulla situazione in cui si trovano gli immigrati nel campo tende sulle alture di Voltri nel capoluogo ligure.

"Mi auguro che le autorità nazionali e locali – prosegue il leader di SI – si attivino con più celerità per trovare una soluzione più dignitosa. E porteremo il caso in Parlamento con un’interrogazione al governo – conclude Fratoianni – perchè vogliamo sapere se il ministro Piantedosi è d’accordo con questa vergogna".