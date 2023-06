Migranti: Fratoianni, 'da governo frottole su Tunisia, cinica propaganda'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Ieri mattina ho potuto ascoltare direttamente durante la trasmissione Agorà di Rai3 le parole del sottosegretario all’Interno Molteni 'la Libia non è un Paese sicuro. Se penso ad un Paese sicuro dove c’è rispetto dei diritti, do...

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "Ieri mattina ho potuto ascoltare direttamente durante la trasmissione Agorà di Rai3 le parole del sottosegretario all’Interno Molteni 'la Libia non è un Paese sicuro. Se penso ad un Paese sicuro dove c’è rispetto dei diritti, dove non vengono negati i diritti fondamentali oggi non penso ovviamente alla Libia'. Ed oggi su Repubblica vediamo le foto drammatiche di corpi di naufraghi annegati lasciati marcire per giorni e giorni in Tunisia". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Un episodio terribile su cui le autorità tunisine hanno la responsabilità e dovranno spiegare molte cose all’opinione pubblica internazionale. Ma come fanno la destra e questo governo a continuare a raccontare frottole su quanto sono fighi il governo libico e quello tunisino? Siamo di fronte a regimi autoritari, e a gruppi di milizie poco raccomandabili, – prosegue il leader di SI – e che sono evidentemente allo sbando. Sarebbe ora che, invece della cinica propaganda sulla pelle dei migranti, facessero i conti con la realtà".