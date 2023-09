Migranti: Fratoianni, 'da Meloni fallimento su tutta la linea'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Per gestire i fenomeni migratori non servono a nulla slogan o proclami, serve una politica europea di accoglienza e inserimento, canali d’accesso sicuri e una missione di soccorso nel Mediterraneo centrale". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale d...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Per gestire i fenomeni migratori non servono a nulla slogan o proclami, serve una politica europea di accoglienza e inserimento, canali d’accesso sicuri e una missione di soccorso nel Mediterraneo centrale". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Pensavano di cavarsela con due slogan, feroci quanto inefficaci, magari – prosegue il leader di SI – conditi con qualche accordo sottoscritto sulla sabbia con il dittatore del momento. Pensavano di cavarsela finanziando e regalando armi e motovedette a quelle milizie libiche che organizzano i lager. Pensavano di cavarsela gettando in strada i richiedenti asilo, lasciando soli i comuni a gestire situazioni sociali complesse. Pensavano di cavarsela dando la colpa all’Ue E invece è di fronte di tutti, nonostante cerchino di nasconderlo, il fallimento del governo Meloni".

"In particolare proprio il memorandum tra Europa e Tunisia, sbandierato come grande successo internazionale dalla presidente del consiglio ha fallito su due fronti".

"Ha fallito in seduta plenaria del Parlamento europeo, massacrato da tutte le forze progressiste ma anche da alcune conservatrici che l’hanno raccontato per quello che è: il finanziamento ad un regime autoritario per violare i diritti delle persone migranti".

"E ha fallito nel mar Mediterraneo, a Lampedusa, dove la situazione sta raggiungendo livelli caotici con un susseguirsi di sbarchi, peraltro quasi tutti dalla Tunisia. Una lunga processione di carrette del mare in ferro, cariche di chi fugge dalle persecuzioni del presidente Saied, che hanno portato sull’isola migliaia di persone. Ci aspettiamo dalle Istituzioni nazionali ed europee un intervento per evitare uno scenario così umiliante ed inaccettabile".

"E chi sta arrivando lo fa rischiando la vita, perché le unità di soccorso delle autorità italiane non bastano e perché questa destra al governo cerca in ogni modo di tenere lontane dal mare le navi delle Ong. Un fallimento della destra – conclude Fratoianni – su tutta la linea".