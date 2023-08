Migranti: Fratoianni, 'dolore per i morti, ancora una volta papa Francesco rompe muro ipocrisia'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Ancora una volta è papa Francesco a rompere il muro dell’ipocrisia e del silenzio: dolore e vergogna per i troppi morti nel Mediterraneo. La politica e i governi italiano ed europei assistono in silenzio: a quando una missione di ricerca e soccorso isti...

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Ancora una volta è papa Francesco a rompere il muro dell’ipocrisia e del silenzio: dolore e vergogna per i troppi morti nel Mediterraneo. La politica e i governi italiano ed europei assistono in silenzio: a quando una missione di ricerca e soccorso istituzionale? Eppure sono giorni che le autorità italiane sono costrette a chiedere il supporto delle navi Ong per salvare vite: quanta distanza fra gli slogan di propaganda e la realtà". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Comunque quello che resta ancora da capire delle scelte del governo della destra è perché – prosegue il leader di Si – pur chiedendo aiuto alle Ong, poi queste ultime vengono obbligate a sbarcare in porti lontani, allungando inutilmente le sofferenze dei naufraghi, e togliendo risorse preziose per altri salvataggi. Oppure resta da capire quale sia la ratio che ha portato alla circolare ministeriale per la cessazione dell’accoglienza per i richiedenti asilo sbattuti per strada, con la certezza che avremo sbandati dappertutto. Una violazione palese delle leggi esistenti e del buonsenso". "Ma quale grado di perversione, di improvvisazione, di confusione c’è in Piantedosi e negli altri ministri di questo governo?", conclude Fratoianni.