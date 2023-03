Migranti: Fratoianni, 'domani a manifestazione Cutro, per l'umanità e i diritti'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Sabato 11 marzo sarò a Cutro per manifestare con tante e tanti altri per l’umanità, per i diritti, per la dignità". Lo annuncia il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi ...

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – "Sabato 11 marzo sarò a Cutro per manifestare con tante e tanti altri per l’umanità, per i diritti, per la dignità". Lo annuncia il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra in un video sui social.

"Per la dignità di questo Paese, – prosegue l’esponente di Verdi Sinistra – contro leggi ingiuste, cattive e ciniche che rovesciano il senso della realtà. Saremo per le vie di Cutro – conclude Fratoianni – contro quelle leggi che vogliono mettere sul banco degli accusati chi si impegna a salvare vite".